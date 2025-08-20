Minaccia di morte l’ex compagna: “Ti do fuoco”, braccialetto elettronico per un imprenditore 30enne

Una donna ha denunciato alla polizia locale di Milano di essere perseguitata dall’ex compagno che le avrebbe anche rivolto minacce di morte. Il gip ha disposto per il 30enne il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico.

Il gip del Tribunale di Milano Luigi Iannelli ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento per un 30enne accusato di stalking. Stando a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe minacciato di morte, pedinato e forato gli pneumatici dell'auto della donna con cui aveva avuto una relazione, terminata lo scorso gennaio. Ora il 30enne non potrà avvicinarsi a lei, alle sue figlie e alla madre a meno di 500 metri di distanza. Il giudice ha deciso anche di applicare il braccialetto elettronico.

Come riportato da Repubblica, le indagini sono scattate lo scorso luglio quando una donna si è presentata agli uffici della polizia locale di Milano raccontando quanto le stava accadendo. Ha spiegato di aver avuto una relazione durata da agosto 2021 e terminata a gennaio 2025 con un imprenditore di circa 30 anni, con il quale aveva convissuto pochi mesi. La presunta vittima ha parlato di continui insulti che l'uomo le avrebbe rivolto, anche per il suo modo di vestirsi, e delle minacce di morte che avrebbe subito per diverso tempo, come "ti investo" o anche "ti do fuoco".

La donna ha raccontato che a dicembre dello scorso anno, quindi poco prima che lei decidesse di interrompere la loro relazione, il 30enne si era arrabbiato con lei perché si era fatta visitare da un medico uomo. "Le sue reazioni mi facevano molta paura", ha spiegato agli agenti della polizia locale, soprattutto per via della sua stazza e del fatto che praticava sport da combattimento. Quando lei lo ha lasciato, l'uomo in più di un'occasione avrebbe effettuato pedinamenti, appostamenti fuori dal suo luogo di lavoro e le avrebbe anche forato gli pneumatici dell'auto. "Avevo l'impressione che passasse in motorino da casa mia", ha aggiunto la donna.

Al termine delle indagini, concluse nel giro di qualche settimana, il giudice del Tribunale di Milano ha deciso di disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti del 30enne. All'uomo è stato applicato anche il braccialetto elettronico.