Sbalzato di 15 metri dalla sua moto e finito contro un’auto, morto un 29enne: è Kevin Colombo

Kevin Colombo morto a 29 anni

Un tragico incidente stradale ha causato la morte di Kevin Colombo, un motociclista di 29 anni residente a Villa d’Adda, nel bergamasco. Dopo lo scontro, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove purtroppo è deceduto.

L'incidente

Stando alle prime ricostruzioni, ieri sera, 23 settembre, verso le 19.50, Kevin Colombo stava guidando da Filago in direzione Ponte San Pietro, comuni della provincia di Bergamo. In sella alla sua Kawasaki z900 si è scontrato con un'Opel Corsa guidata da un 23enne di Dalmine, che arrivava dal senso opposto di marcia. All'altezza di via della Croce, nel centro di Madone, l'automobilista ha svoltato a sinistra e Colombo non è riuscito a evitare l'impatto. Il 29enne è stato sbalzato dall'impatto per una quindicina di metri, per poi finire nella corsia opposta contro un'altra auto che stava transitando.

Un'ambulanza e due auto mediche sono arrivate con tempestività sul luogo dell'incidente, mentre per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Treviglio. Colombo è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni parse fin da subito diperate. La salma è stata restituita ai familiari mentre la motocicletta e l'automobile coinvolte nello schianto sono state sequestrate.

Al momento si attende l'esito dei prelievi effettuati per accertare che il 23enne dalminese non fosse alterato da alcol o altre sostanze al momento dell'incidente.