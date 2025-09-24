milano
video suggerito
video suggerito

Sbalzato di 15 metri dalla sua moto e finito contro un’auto, morto un 29enne: è Kevin Colombo

Kevin Colombo, un motociclista 29enne di Villa d’Adda è morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo un incidente a Madone. In sella alla sua Kawasaki z900 si è scontrato con un’Opel Corsa guidata da un 23enne di Dalmine, proveniente dal senso opposto.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Vittoria Brighenti
80 CONDIVISIONI
Kevin colombo motocicletta incidente
Kevin Colombo morto a 29 anni

Un tragico incidente stradale ha causato la morte di Kevin Colombo, un motociclista di 29 anni residente a Villa d’Adda, nel bergamasco. Dopo lo scontro, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove purtroppo è deceduto.

L'incidente

Stando alle prime ricostruzioni, ieri sera, 23 settembre, verso le 19.50, Kevin Colombo stava guidando da Filago in direzione Ponte San Pietro, comuni della provincia di Bergamo. In sella alla sua Kawasaki z900 si è scontrato con un'Opel Corsa guidata da un 23enne di Dalmine, che arrivava dal senso opposto di marcia. All'altezza di via della Croce, nel centro di Madone, l'automobilista ha svoltato a sinistra e Colombo non è riuscito a evitare l'impatto. Il 29enne è stato sbalzato dall'impatto per una quindicina di metri, per poi finire nella corsia opposta contro un'altra auto che stava transitando.

Un'ambulanza e due auto mediche sono arrivate con tempestività sul luogo dell'incidente, mentre per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Treviglio. Colombo è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni parse fin da subito diperate. La salma è stata restituita ai familiari mentre la motocicletta e l'automobile coinvolte nello schianto sono state sequestrate.

Leggi anche
Schianto tra un'auto e una moto a Carobbio degli Angeli: è morto un 55enne

Al momento si attende l'esito dei prelievi effettuati per accertare che il 23enne dalminese non fosse alterato da alcol o altre sostanze al momento dell'incidente.

Attualità
80 CONDIVISIONI
Immagine
alessia
pifferi
Processo Alessia Pifferi, la mamma: "Ha detto solo bugie, così ha lasciato morire la figlia"
"Alessia Pifferi era capace di intendere e di volere quando ha ucciso la figlia": l'esito della perizia psichiatrica
Cosa c'è scritto nella nuova perizia su Alessia Pifferi: "Deficit cognitivi, era disconnessa dal ruolo di mamma"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views