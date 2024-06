video suggerito

Sbaglia a fare la rotonda e finisce nel giardino di una casa, mentre un’intera famiglia faceva il barbecue A Ponte Zanano di Sarezzo, in provincia di Brescia, nel pomeriggio di ieri domenica 16 giugno una macchina è piombata nel giardino di una casa dove era in corso un barbecue: soccorsa in codice giallo la donna 43enne alla guida. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

194 CONDIVISIONI condividi chiudi

Doveva essere una domenica pomeriggio in tranquillità a fare grigliata nel giardino di casa, invece tutto si è trasformato in attimi di panico. A Ponte Zanano di Sarezzo, in provincia di Brescia, erano passate da poco le 16.30 quando nella zona esterna di una casa privata è piombata un'auto la cui persone alla guida ne aveva perso il controllo. Una donna di 43 anni, al volante di una Citroen, mentre percorreva via Dante avrebbe preso male – per motivi ancora da accertarsi – le misure della rotatoria finendoci in mezzo. Stando a quanto precisato da Brescia Today, la rotonda sarebbe stato come un trampolino: l'auto si è prima scagliata contro un cartello che è caduto e poi è finita in un giardino. Qui più persone erano a tavola e stavano finendo di fare in compagnia una grigliata quando si sono visti l'auto entrare nel giardino.

Subito è stato lanciato l'allarme al 112. La donna alla guida dell'auto sembrava gravissima e per questo i sanitari sono arrivati sul posto in codice rosso: fortunatamente i medici hanno giudicato le condizioni della donna meno gravi. La 43enne è stata postata in ospedale in codice giallo per tutti le medicazioni e gli accertamenti del caso. Nessuna delle persone presenti in giardino sono rimaste ferite. Per rimuovere la macchina però è stato necessario l'intervento del carro attrezzi. Intanto la polizia locale della Valtrompia è stata incaricata di effettuare tutti i rilievi del caso. Resta infatti ancora da chiarire come sia stato possibile che la donna abbia perso il controllo della sua macchina.