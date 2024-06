video suggerito

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una rotonda: la coppia a bordo è in fuga dopo una lite Un uomo alla guida di una macchina è andato a sbattere in una rotonda a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza: subito dopo l’impatto l’automobilista si è dato alla fuga. Con lui, come spiegano alcuni testimoni, ci sarebbe stata anche una donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Prima si è schiantato contro una rotonda e poi è fuggito via. Tutto è accaduto verso le 23 di ieri 23 giugno a Lesmo, in provincia di Monza: stando alla ricostruzione di quanto accaduto, un uomo era alla guida della sua Audi quando ha perso il controllo andando a sbattere contro una rotonda. Successivamente ha finito la corsa contro un guardrail che affianca la pista ciclopedonale. Per capire nel dettaglio quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di Monza.

Subito è stato lanciato l'allarme al 118 e in poco tempo sono arrivati i sanitari in codice rosso ma sul posto dell'incidente non hanno trovato nessuno. Subito dopo l'impatto infatti l'automobilista è sceso dall'auto e si è dato alla fuga. Con lui, come spiegano alcuni testimoni, ci sarebbe stata anche una donna e anche di lei si sono perse le tracce. Secondo il racconto dei testimoni e come riporta Monza Today, tra i due una volta scesi dall'auto è scoppiata una lite finita anche alle mani. Le telecamere di video sorveglianza della zona permetterà ai carabinieri di risalire all'identità delle due persone a bordo della macchina.