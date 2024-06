video suggerito

Ubriaco travolge una volontaria e un ciclista e poi scappa, trovato e fermato: era ubriaco Un uomo ha investito due persone durante la gara Monza-Resegone: era ubriaco al volante. Le forze dell’ordine lo hanno denunciato e gli è stata revocata la patente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella notte di oggi, sabato 23 giugno, un uomo ha investito due persone durante la gara Monza-Resegone. È piombato su una volontaria dell'Associazione nazionale carabinieri di Trezzo sull'Adda che era impegnata nel servizio d'ordine a Cernusco Lombardone (Lecco). L'ha falciata e poi è fuggito. E, proprio in questi attimi, ha investito un ciclista. I carabinieri sono riusciti a fermarlo e lo hanno trovato ubriaco alla guida.

La dinamica dell'incidente

Sulla base di quanto diffuso fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte e all'incrocio semaforico tra la Provinciale 342 dir e la Provinciale 54 Monticello-Paderno d'Adda. Proprio lì erano presenti circa quindici volontari impegnati nell'edizione del centenario della gara podistica in notturna dell'Argenario di Monza fino al monte Resegone.

L'automobile – un'Audi A3 – è piombata su loro e ha falciato una 41enne che si trovava sulle strisce pedonali per regolare la circolazione: è sbalzata sul cofano, ha sfondato il parabrezza ed è stata poi trascinata per venti metri per poi finire sull'asfalto. Il conducente è scappato e, durante la fuga, ha investito un 53enne. Anche in questo caso non si è fermato. A bloccarlo è stato un altro volontario che si trovava in sella alla sua moto e i carabinieri dell'aliquota Radiomobile.

Come stanno i due feriti

Il 42enne è stato sottoposto all'alcoltest ed è stato scoperto che aveva un tasso alcolico di almeno quattro volte superiore al limite consentito. È stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Gli è stata revocata la patente. Nel frattempo i due feriti sono stati trasferiti in ospedale: la volontaria è stata trasferita all'ospedale di Circolo di Varese. È grave, ma non è in pericolo di vita. Il ciclista è stato trasferito in ospedale a Lecco.