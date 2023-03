Salva una bimba che sta soffocando al parco, il papà: “Vorrei rintracciarlo, gli devo tutto” Una bambina di tre anni stava soffocando dopo aver ingoiato un pezzo di frutta mentre si trovava al parco di Monza con il padre: è stata salvata da un uomo che stava passando in quel momento.

A cura di Giorgia Venturini

"Cerco l'uomo che ha salvato mia figlia". È l'appello lanciato da un padre sul gruppo Sei di Monza se… nella mattina di oggi lunedì 6 marzo al Parco di Monza: qui la sua bambina di tre anni stava soffocando dopo aver ingoiato un pezzo di frutta. La bimba probabilmente non aveva masticato bene e per questo ha iniziato a far fatica a respirare. A rispondere subito alla richiesta di aiuto del padre è stato un uomo che stava passeggiando nel parco. Senza pensarci due secondi è intervenuto per fare la manovra giusta – molto probabilmente quella di Heimlich – che ha permesso di far in modo che la piccola sputasse il boccone di frutta e tornasse a respirare senza fatica.

"Volevo – scrive il padre sui social – ringraziare pubblicamente (e rintracciare) la persona che stamattina, al parco di Monza, con una manovra disostruttiva, ha salvato la vita alla mia bambina di tre anni. Nello shock di ciò che era successo, non ho chiesto i contatti. Se sei nel gruppo fatti vivo per piacere. Grazie infinite". L'uomo vuole incontrare la persona che ha salvato sua figlia, per questo si è affidato ai social sperando anche in un passaparola che gli permettesse di rintracciarla.

Il racconto del padre in un post social

Tanti i commenti al post di altri monzesi che fanno i complimenti al misterioso uomo. Il padre ha precisato che la piccola poi è stata subito bene. "La paura però è stata tanta, sono stati secondi di puro terrore. Aveva mandato giù un pezzo di frutta senza masticarlo bene, è stato un attimo. Per fortuna alla mia richiesta di aiuto c'era questo ragazzo, anche lui padre di un bimbo, che ha fatto immediatamente la manovra adatta. Per fortuna che passava di là proprio in quel momento. Domani stesso mi informerò per fare un corso di primo soccorso, dopo quello che ho passato stamane, lo consiglio davvero a tutti". Adesso nei tanti commenti l'uomo che ha salvato la piccola è stato ribattezzato "l'angelo di passaggio".