Bambina di 8 anni investita da un’auto sotto gli occhi della madre: è in ospedale Una bimba di otto anni è stata investita sotto gli occhi del papà e della mamma a Como: la bimba è stata trasportata in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Grave incidente nella giornata di oggi, venerdì 24 marzo, a Como. Una bambina di otto anni è stata investita da un'automobile mentre attraversa la strada. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi della madre e del padre. Fortunatamente non verserebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

L'incidente sotto agli occhi dei suoi genitori

Al momento si hanno pochissime informazioni. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno in zona Rebbio. La piccola stava attraversando la strada: dietro di lei, a pochi metri di distanza, c'era il padre. Dal lato opposto della strada c'era invece la mamma. È successo tutto in una frazione di secondo. La piccola è stata infatti urtata da un'automobile che stava arrivando ed era vicino al supermercato Coop.

La bimba è stata ricoverata all'ospedale di Sant'Anna

Non ha fatto in tempo a frenare e ha investito la bimba. Sono stati subito allertati i soccorritori. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Gli operatori sanitari hanno fornito tutte le cure del caso sul posto dopodiché hanno deciso di portare la piccola all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

La bimba è stata ricoverata in codice giallo: nonostante i traumi e le ferite, non è in gravi condizioni di salute. Gli agenti della polizia locale hanno invece effettuato tutti i rilievi del caso per capire cosa possa essere successo e soprattutto verificare se vi siano o meno responsabilità.