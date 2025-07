Saluti romani e bandiere di Avanguardia Nazionale nel Duomo di Monza per il funerale di Davide Cattaneo: è polemica

Al Duomo di Monza si è celebrato il 12 luglio il funerale di Davide Cattaneo. Fondatore della sezione cittadina di Avanguardia Nazionale, era deceduto il 4 luglio in Scozia. “Una cerimonia che si è tramutata nell’occasione per l’esaltazione del regime fascista”, ha denunciato l’Anpi.

Le bandiere di Avanguardia nazionale esposte fuori e dentro il Duomo di Monza (foto da Facebook)

Ieri mattina, sabato 12 luglio, al Duomo di Monza si è celebrato il secondo funerale di Davide Cattaneo. Il 68enne, che aveva partecipato alla fondazione della sezione monzese di Avanguardia Nazionale, è deceduto lo scorso 4 luglio in Scozia e, come da sue volontà, è stato ricordato con una messa anche nella sua città d'origine. Per l'occasione, un centinaio di ex militanti del movimento neo fascista, disciolto nel 1976 in virtù della legge Scelba, si sono riuniti esibendo striscioni e bandiere rosse con la runa Odal, ispirata a quella delle SS, una delle quali anche davanti all'altare della chiesa. "La cerimonia funebre si è tramutata nell’occasione per l'esaltazione del regime fascista", ha spiegato la presidente dell'Anpi di Monza, Emanuela Manco: "I partecipanti al funerale schierati in formazione paramilitare e al grido ‘presente' si sono esibiti nel saluto romano. Quanto dovremmo tollerare ancora queste esibizioni senza l'intervento delle forze dell'ordine?".

In gioventù Cattaneo aveva contribuito a fondare la sezione monzese di Avanguardia Nazionale. Arrestato una prima volta a 17 anni, nel corso della sua vita ha combattuto con diverse formazioni ribelli all'estero, come i Karen in Birmania, poi in Sud America e in Africa. Il "camerata rivoluzionario", come era stato soprannominato, è deceduto il 4 luglio scorso in Scozia. A una settimana di distanza, è stato ricordato anche a Monza con una messa celebrata nel Duomo della città.

"Il prete è stato avvertito dell'appartenenza politica di Davide Cattaneo e che ci sarà un saluto alla fine della funzione", ha fatto sapere un ex avanguardista bresciano. Stando a quanto riportato da Il Giorno, la Questura sarebbe già in possesso di alcuni video registrati durante la cerimonia, in cui si sono susseguiti saluti romani e la "chiamata del presente".

Alla condanna dell'Anpi di Monza, si è affiancata anche quella di Sinistra Italiana. "Avanguardia Nazionale è stata un'organizzazione terrorista dell’estrema destra nera, stragista e golpista, attiva nel periodo della strategia della tensione per minare lo Stato democratico ed istituire un regime autoritario", hanno spiegato in una nota la segretaria monzese Giovanna Amodio e la responsabile antifascismo Paola Pozzoli: "Vergognoso il consenso delle autorità religiose che, a detta degli organizzatori, sarebbero state avvisate del cerimoniale neofascista".