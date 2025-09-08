Saluta gli amici dopo la partita di calcetto e scompare nel nulla a Lodi: si cerca Simran Pooni

Simran Pooni, 24enne residente a Bertonico (Lodi), ha salutato gli amici intorno alle 16.20 di ieri domenica 7 settembre. Da quel momento si sono perse le sue tracce: il giovane non è più tornato a casa. I compagni di squadra: “Siamo disperati”

Ha salutato gli amici dopo la solita partita di calcetto, nel pomeriggio di domenica 7 settembre. Da quel momento esatto si sono perse le tracce di Simran Pooni, 24enne residente a Bertonico (Lodi) che da più di un giorno sembra essere sparito nel nulla: l'ultimo avvistamento del giovane, infatti, risale intorno alle 16.20 di ieri al campo sportivo "Aldo Spoldi" di Castiglione d'Adda, nella Bassa Lodigiana.

A lanciare l'allarme sui social sono stati i compagni di squadra del ragazzo, che hanno diffuso foto e generalità del 24enne (per cui è stata formalizzata denuncia di scomparsa). "Ieri il nostro amico Simran Pooni era a giocare a calcetto con noi. Dopo aver terminato la partita al campo di Castiglione ci siamo salutati intorno alle 16.20″, scrive uno di loro. Simran Pooni, però, non è mai tornato a casa.

"Dopodiché non abbiamo più notizie di lui. Abbiamo provato a chiamarlo, ma il telefono è spento. La famiglia è disperata e lo siamo anche noi, stiamo facendo di tutto per cercarlo". Chi dovesse avvistarlo in giro o avere informazioni è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine o il numero 324 6994410.