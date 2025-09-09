È stato trovato morto Simran Pooni, il 24enne scomparso dopo la partita di calcetto con gli amici a Lodi

È stato ritrovato purtroppo senza vita Simran Pooni, il 24enne di Bertonico (Lodi) che dopo la partita di calcetto con gli amici di domenica 7 settembre sembrava essere scomparso nel nulla.

Il suo corpo è stato rinvenuto poco lontano dal campo intorno alle 17.30 di oggi da una squadra dei Vigili del Fuoco di Lodi impegnata nelle operazioni di ricerca con il supporto del distaccamento volontario di Casalpusterlengo e con l'elicottero Drago, che ha sorvolato l'area della Bassa Lodigiana. Il giovane disperso si trovava all’interno di un canale situato lungo la Strada Provinciale 591 nel tratto compreso tra Castiglione d’Adda e la frazione di Rovedara, a un paio di chilometri dal centro sportivo Aldo Spoldi in via Incoronata dove il ragazzo è stato avvistato l'ultima volta. Sono attualmente in corso le operazioni di recupero da parte delle squadre fluviali specializzate.

Il recupero del corpo nel fossato a Castiglione d’Adda

Restano ancora da chiarire i contorni della vicenda, di cui al momento si occupano i carabinieri di Lodi: saranno loro a stabilire se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente in moto (trovata danneggiata nei pressi del fosso) causato da un malore, da una svista o dal comportamento di un altro automobilista. "Il nostro amico era a giocare con noi nel pomeriggio di domenica. Dopo aver terminato la partita al campo di Castiglione ci siamo salutati, intorno alle 16.20″, aveva lanciato l'allarme sui social uno dei compagni di squadra del pomeriggio di ieri, dopo che i familiari avevano presentato regolare denuncia di scomparsa. "Da quel momento non abbiamo più notizie di lui. Abbiamo provato a chiamarlo, ma il telefono è spento. La famiglia è disperata e lo siamo anche noi, stiamo facendo di tutto per cercarlo". Fino al pomeriggio di oggi.