Cosa sappiamo sulla morte di Sirman Pooni, trovato morto in un fosso dopo la partita a calcetto con gli amici

Questo pomeriggio, martedì 9 settembre, il corpo di Sirman Pooni è stato rinvenuto in un fosso lungo la provinciale 591 tra Castiglione d’Adda e la frazione di Rovedaro (Lodi). Di lui non si avevano più notizie da domenica scorsa quando aveva giocato una partita a calcetto con gli amici. Ecco quello che sappiamo sulla morte del 24enne.

Non dava sue notizie da domenica pomeriggio quando, dopo aver giocato una partita a calcetto con gli amici, Sirman Pooni era scomparso nel nulla. Oggi, martedì 9 settembre, dopo quasi due giorni di ricerche il corpo del 24enne è stato rinvenuto in un fosso situato lungo la provinciale 591 tra Castiglione d’Adda e la frazione di Rovedaro, in provincia di Lodi. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, la morte del giovane sarebbe stata causata da una fuoriuscita autonoma dalla carreggiata dove stava viaggiando a bordo della sua moto.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il corpo di Pooni – 24enne di origini indiane, ma da anni residente a Bertonico – sarebbe stato recuperato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi intorno alle ore 17:30 di oggi, martedì 9 settembre. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Lodi che hanno svolto i primi accertamenti necessari a fare luce sulla vicenda.

In particolare, analizzando i segni presenti sulla banchina, la parte erbosa situata tra la carreggiata e il canale, gli inquirenti avrebbero avanzato l'ipotesi di un incidente. La teoria è che Pooni abbia perso il controllo del veicolo e che per questo sia fuoriuscito dalla carreggiata finendo nel fosso adiacente dove avrebbe poi perso la vita affogando. In più, come appreso da Fanpage.it, sulla moto non sarebbero stati rinvenuti segni di impatto derivanti da altri veicoli e ciò sembrerebbe avvalorare la tesi di una fuoriuscita autonoma dalla carreggiata. Per averne certezza e poter escludere il coinvolgimento di altri veicoli si dovrà, però, attendere l'esito di tutti gli accertamenti.

Infine, nonostante sia stata data notizia dell'apertura di un fascicolo per indagare la morte del 24enne da parte della Procura di Lodi, fonti investigative hanno confermato a Fanpage.it che, considerati gli elementi disponibili sino a questo momento, non ci sarebbe una condotta di reato che consenta l'apertura di un fascicolo a opera di noti o ignoti per indagare sulla morte di Pooni.