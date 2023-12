Sacerdote muore mentre torna a casa da un pranzo di Natale con gli anziani: Don Roberto aveva 32 anni Nella giornata di ieri, sabato 16 dicembre, è morto Don Roberto Pozzi: il sacerdote 32enne stava tornando a casa da un pranzo di Natale.

Don Roberto Pozzi è morto all'età di 32 anni. Sacerdote a Paullo, comune che si trova nella provincia di Milano, è stato stroncato da un malore. La notizia ha lasciato la sua comunità e la Diocesi di Lodi e del capoluogo meneghino in stato di choc. "Con Monsignor Vescovo la Diocesi prega per don Roberto, per i suoi cari, per i sacerdoti e i fedeli di Paullo e per il nostro presbiterio", si legge sul sito della Diocesi.

Don Roberto Pozzi stava tornando a casa da un pranzo di Natale

Il sacerdote è deceduto nella giornata di ieri, sabato 16 dicembre: poco prima delle 14 era alla guida della sua automobile e stava tornando a casa da un pranzo di Natale con gli anziani dell'Auser. È riuscita a fermare l'automobile in piazza Marconi a Paullo. Alcuni passanti si sono resi conto di quanto stava accadendo e hanno chiamato il 118. I medici e i paramedici sono intervenuti immediatamente e lo hanno trasferito all'ospedale San Raffaele dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo l'arrivo. Nato il 19 settembre 1991 a Mulazzano (Lodi), è entrato in seminario dopo il diploma al liceo psicopedagogico al Maffeo Vegio. Ha presentato servizio a Lodi Vecchio, Borghetto e Maleo. A luglio 2020 è stato ordinato sacerdote ed era vicario parrocchiale a Paullo.

Il messaggio della città sui social

"La Comunità di Paullo è profondamente colpita dalla notizia della improvvisa scomparsa di Don Roberto Pozzi. Giovanissimo pastore della Chiesa di Paullo punto di riferimento dei fedeli, soprattutto i più giovani. L'Amministrazione Comunale esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, ai suoi cari, alla comunità parrocchiale ed ecclesiale in questo momento difficile", ha scritto su Facebook la Città di Paullo.