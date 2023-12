Anziano di 97 anni ritira la pensione e a casa viene derubato: “Sapevano che avevo appena preso i soldi” Un anziano di 97 anni e sua moglie sono stati vittimi di una rapina: una donna li ha avvicinati al cancello di casa dopo averli visti ritirare la pensione alle poste.

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un anziano di 97 anni è stato rapinato dopo esser andato a ritirare alle poste la pensione. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il 97enne era andato all'ufficio postale di via Torino a Milano con la moglie. Dopo aver preso la pensione agli sportelli prelevando 2mila euro sono ritornati a casa senza accorgersi però che a seguirli c'era un uomo, una donna e un bambino.

Quando la coppia si è avvicinata al cancello per entrare a casa è arrivata la donna che ha distratto l'anziano prelevando così dal taschino la pensione. Solo dopo aver impugnato il bottino i ladri sono fuggiti via in auto.

A raccontare cosa sia successo è stata la vittima a Il Giorno: "Probabilmente la donna mi ha visto mentre ero in posta e prelevavo allo sportello la pensione. Poi avrà visto che ho messo i contatti nel taschino e siamo, io e mia moglie, salire in auto e tornare a casa". E poi aggiunge: "Mentre aprivo il cancello del garage questa donna con un ragazzino si è avvicinata per chiedere informazioni. Cercava la madre, abitava in zona".

Leggi anche Si sveglia nuda sdraiata su un tavolo di un ristorante di Milano: si indaga per violenza sessuale

Fino a quando la donna ha agito: "Mi ha messo le mani addosso, ha aperto il taschino e mi ha rubato il contante. La ladra e il bambino sono saliti in macchina in cui li attendeva al volante l'uomo. Sembravano una famiglia normale e invece".

Gli anziani hanno chiamato i carabinieri che hanno preso le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona per cercare di risalire all'identità dei ladri.