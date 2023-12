Festeggia in discoteca e poi viene travolto da un treno: aveva appena compiuto 18 anni Un ragazzo di 18 anni è stato travolto da un treno in provincia di Sondrio: era appena uscito da una discoteca dove aveva festeggiato i suoi 18 anni con alcuni amici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di 18 anni è morto nella mattinata di oggi, sabato 23 dicembre: il giovane, infatti, è stato travolto da un treno lungo i binari della linea Lecco-Sondrio. La vittima si chiamava Walat Hibaoui ed era residente a Dubino, comune che si trova nella provincia di Sondrio. L'incidente è avvenuto alle sei del mattino: il giovane aveva appena festeggiato il suo compleanno in discoteca.

Sulla base di quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, aveva infatti trascorso una serata in un locale della zona di Colico con alcuni amici. Appena uscito dal locale, si è recato nella zona della stazione. A un certo punto, per cause ancora da accertare, è stato investito da un treno in transito. Quando il macchinista lo ha visto, non è riuscito a frenare: ha infatti provato a fermarsi, azionando la frenata rapida d'emergenza, ma senza successo.

Quando i medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono arrivati sul posto per il ragazzo non c'era più nulla da fare: non hanno potuto far altro che dichiararne li decesso. Sono arrivati anche gli agenti della polizia ferroviaria che hanno svolto tutti i rilievi del caso: cercheranno di capire se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario. Ovviamente, per consentire tutte le operazioni, la circolazione ferroviaria è stata interrotta temporaneamente.

Sono state infatti cancellate alcune corse e si sono registrati ritardi fino a 45 minuti.