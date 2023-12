Violenta un anziano in casa per rapinarlo, 38enne condannata a 4 anni di carcere Un 84enne milanese era stato violentato e rapinato lo scorso ottobre da una 38enne di cui si fidava. La donna, incastrata dalle telecamere, è stata condannata per violenza sessuale e rapina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

È stata condannata a 4 anni di reclusione la 38enne accusata di violenza sessuale e furto ai danni di un 84enne. La donna, secondo quanto emerso dai video registrati dalle telecamere di sicurezza, abusava dell'anziano per poi rubargli i contanti che l'uomo teneva all'interno di una borsa a tracolla che teneva in casa nel quartiere Affori di Milano.

L'arresto in flagranza di reato

La 38enne, di nazionalità romena, era stata arrestata tra il 17 e il 18 ottobre scorso in fragranza di reato. A dare il via all'inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, e condotta dai carabinieri della Compagnia Duomo, era stata la denuncia presentata dai familiari dell'84enne. All'arrivo dei militari, la 38enne già conosciuta dalle forze dell'ordine è stata perquisita. Addosso aveva la refurtiva appena rubata.

L'arresto era strato convalidato dalla gip Natalia Imarisio che aveva disposto la custodia cautelare per la donna. Le immagini delle telecamere di sorveglianza avevano permesso agli inquirenti di ricostruire in modo chiaro quanto accadeva in quell'abitazione.

La condanna per violenza e furto

La 38enne era riuscita a conquistarsi la fiducia della sua vittima, con evidenti fragilità psichiche, e a farsi aprire le porte di casa. Una volta soli, la donna abusava sessualmente dell'anziano anche, dicono i video, quando lui le chiedeva più volte di smettere. Dopodiché, si dirigeva verso la borsa a tracolla dell'uomo e la svuotava.

Il gup di Milano ha deciso ieri, mercoledì 20 dicembre, di condannare la 38enne a 4 anni di reclusione. Alla fine del processo con rito abbreviato, che darà diritto a uno sconto di pena, l'imputata è stata ritenuta colpevole di violenza sessuale e furto.