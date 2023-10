Violenta e rapina un 84enne in casa, 38enne incastrata dalle telecamere installate dai figli della vittima L’84enne avrebbe subito diverse volte in passato abusi e rapine da parte della 38enne. Preoccupati, i figli della vittima hanno installato telecamere nel suo appartamento, riuscendo così a incastrare la donna.

A cura di Enrico Spaccini

La 38enne arrestata la scorsa notte, tra martedì e mercoledì 18 ottobre, con l'accusa di violenza sessuale e furto ai danni di un uomo di 84 anni è stata incastrata dalle telecamere di videosorveglianza installate nell'appartamento dell'anziano. Le immagini, acquisite dai carabinieri della Compagnia Duomo di Milano, hanno mostrato la donna che, una volta entrata in casa, aveva iniziato a molestarlo in modo da distrarlo e poterlo derubare. Al momento dell'arresto, era ancora in possesso della refurtiva.

Le molestie sessuali usate come distrazione

I video registrati dall'impianto di videosorveglianza hanno mostrato quello che secondo i familiari della vittima è avvenuto diverse volte in passato. A installare le telecamere, infatti, sono stati proprio loro, preoccupati per quanto stava accadendo all'84enne.

La donna, una cittadina romena di 38 anni, aveva agganciato l'anziano tempo fa e ormai entrava indisturbata in casa sua a Milano. Una volta dentro, iniziava a molestarlo sessualmente, nonostante lui cercava di opporre resistenza, in modo da distrarlo. Raggiunto il suo scopo, la 38enne frugava nella borsa a tracolla dove l'anziano teneva il portafogli prendendogli le banconote, oltre ad altri oggetti di valore.

L'intervento dei carabinieri

I carabinieri sono intervenuti dopo la denuncia dei figli dell'84enne. All'arrivo dei militari, coordinati dai magistrati del V Dipartimento "Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli" della Procura, la 38enne aveva con sé ancora la refurtiva. Per questo motivo è stata subito arrestata, in flagranza di reato.

Al momento la donna si trova in carcere a San Vittore, a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'arresto, infatti, dovrà essere convalidato nelle prossime ore dalla gip Natalia Imarisio.