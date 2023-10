Abusa sessualmente di un 80enne per rapinarlo più volte in casa: 38enne arrestata La 38enne sarebbe riuscita a entrare in casa dell’80enne a Milano diverse volte. Dopo aver abusato di lui, la donna gli portava via soldi e oggetti di valore. A denunciarla sono stati i figli della vittima.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Una 38enne avrebbe abusato sessualmente di un anziano più volte per poterlo derubare di soldi e altri oggetti di valore che l'uomo teneva in casa. La donna è stata arrestata la scorsa notte dai carabinieri in flagranza per violenza sessuale e furto in appartamento. Nelle prossime ore sarà ascoltata dalla gip di Milano, Natalia Imarisio, per la convalida dell'arresto.

La 38enne sarebbe entrata nell'appartamento dell'anziano diverse volte

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, coordinate dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, la 38enne, cittadina romena, avrebbe agganciato l'anziano tempo fa. Tra i due si sarebbe instaurato con il tempo un rapporto di fiducia.

Al punto che, come denunciato dai figli della vittima, la donna era riuscita a entrare in casa dell'ultraottantenne diverse volte e secondo loro sempre per raggirarlo e derubarlo. Pratica che, affermano gli investigatori, sembra essere messa in atto sempre più spesso.

Leggi anche Sfonda la finestra della sua ex compagna per entrare in casa: arrestato per stalking

L'arresto in flagranza per violenza sessuale e furto

Una volta entrata nell'appartamento, la 38enne abusava sessualmente dell'anziano nonostante lui cercasse di opporre resistenza e le chiedeva di smettere. Poi, ne approfittava per portargli via oggetti di valore e contanti che trovava a portata di mano.

L'arresto è avvenuto in flagranza di reato a opera dei carabinieri che si sono mossi dopo la denuncia dei figli dell'uomo. Il provvedimento è stato inoltrato dagli inquirenti all'ufficio della gip Imarisio per la convalida.