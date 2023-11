Un pezzo di cibo gli va di traverso mentre pranza: 72enne muore soffocato in una Rsa Antonio Stecchi è deceduto nella Rsa L’Oleandro Bianco di Cervesina, nel Pavese. Il 72enne stava pranzando insieme agli altri ospiti, quando un boccone gli è finito nella trachea soffocandolo.

Un 72enne è morto soffocato mentre stava pranzando nella residenza per anziani L'Oleandro Bianco di via Pancarana a Cervesina, in provincia di Pavia. Era uno dei 12 ospiti della struttura protetta che può accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non sufficienti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Voghera intervenuti sul posto, un pezzetto di cibo è finito nella trachea dell'anziano soffocandolo. Ogni intervento del personale e dei sanitari del 118 di liberare le vie respiratorie e di rianimarlo si sono rivelati inutili.

A raccontare quanto accaduto nella Rsa dell'Oltrepò è stato il quotidiano La Provincia Pavese. La vittima è Antonio Stecchi, un 72enne originario di Arluno, comune nella Città Metropolitana di Milano. Stava mangiando la carne con contorno di piselli quando, all'improvviso, si è accasciato. Un pezzetto di cibo gli è finito nella trachea, soffocandolo.

Le prime persone a intervenire sono state quelle del personale della casa di riposo, mentre altri chiamavano il 118. Gli addetti della residenza per anziani hanno provato a rianimare Stecchi con il massaggio cardiaco, poi continuato dai sanitari arrivati con l'ambulanza. Il 72enne, però, sarebbe morto quasi subito. I tentativi di liberare le sue vie respiratorie e di rianimarlo si sono rivelati inutili e il suo decesso è stato dichiarato poco dopo.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Voghera che si sono occupati di eseguire i primi accertamenti e di raccogliere le testimonianze dei presenti. I militari hanno informato di quanto accaduto la Procura di Pavia, anche se pare non siano state trovate tracce di irregolarità.