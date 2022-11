Rubava da settimane le offerte in chiesa alla fine della messa, arrestato 41enne Il parroco si è rivolto ai carabinieri dopo che per settimane ha visto la cassetta delle offerte vuota. In borghese, i miliari hanno preso il ladro in flagrante.

A cura di Enrico Spaccini

Erano diverse settimane che la cassetta delle offerte della chiesa Santa Maria delle Grazie di Pavia rimaneva vuota. Tuttavia, come ha scoperto il parroco che ha poi presentato denuncia, la colpa non era da attribuire alla scarsa generosità dei parrocchiani. C'era un uomo, un 41enne disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, che ogni domenica riusciva a prelevare tutte le offerte. Fino a quando fuori dalla chiesa non ha trovato dei carabinieri che lo aspettavano.

Colto il flagrante

Ogni domenica, al termine della messa principale, quella delle 11, la cassetta delle offerte della chiesa, quella in viale Partigiani di Pavia conosciuta anche come Santa Teresa, si svuotava. Un mistero, visto che in teoria l'unico a potervi accedere è il parroco che possiede le chiavi.

Per questo motivo, insospettito dall'insolita avarizia dei parrocchiani, è partita la segnalazione ai carabinieri. Vista la sistematicità dei furti, ai militari è bastato mischiarsi tra i presenti, vestendosi in borghese, per poter cogliere in flagranza il ladro. Ieri mattina, domenica 6 novembre, hanno aspettato che prelevasse come al solito, piantonandosi fuori dalla chiesa.

Leggi anche Cosa fare a Milano nel weekend dal 21 al 23 ottobre, gli eventi e le mostre del fine settimana

Il passepartout

Si è scoperto che il ladro altro non era che un uomo di 41 anni del posto. Disoccupato, è un soggetto già noto alle forze dell'ordine. Arrestato, è stato trovato in possesso di un passepartout che gli permetteva di aprire la cassettina nella navata della chiesa senza doverla forzare in alcun modo. Così facendo, riusciva a portare via le offerte in breve tempo e senza destare sospetti tra gli altri presenti.