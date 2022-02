Rubano una Porsche in centro a Milano: uno dei ladri tradito dalla sua “mole” Sono finiti agli arresti domiciliari due dei tre ladri che lo scorso settembre avevano rubato una Porsche 911 in una delle vie centralissima di Milano. A tradire uno degli uomini è stata la sua “mole”.

A cura di Giorgia Venturini

Erano risusciti a mettere a segno il furto di una Porsche 911 in centro a Milano lo scorso settembre. Quella stessa macchina di lusso che la polizia nel corso delle indagini aveva già riconsegnato al suo legittimo proprietario: ora invece per i due ladri sono scattati gli arresti. Gli agenti questa mattina hanno eseguito una misura cautelare ai domiciliari nei confronti di due cittadini italiani pregiudicati, di 52 e 55 anni.

Il furto lo scorso settembre

I fatti risalgono al 5 settembre del 2021 quando verso le 20 tre uomini a bordo di un'utilitaria avevano svoltato in via Pontaccio dove era parcheggiata la Porsche 911. Uno di loro era sceso dall'auto e con estrema facilità aveva forzato la serratura della portiera della Porsche. Una volta alla guida aveva forzato il blocchetto di accensione mettendo in moto l'auto. Poi la fuga ad alta velocità. A controllare che il furto avvenisse senza alcun impedimento c'era uno complice a fare da "pola". Una volta che la Porsche era uscita dalla via centrale milanese era risalito a bordo dell'utilitaria guidata da un terzo uomo, rimasto al momento ignoto.

Le indagini della polizia

Due passanti hanno assistito alla scena, senza capire però che fosse un furto: una volta sul posto alla polizia i passanti erano riusciti a fornire l'identikit del ladro, rimasto in mente per la sua "mole fisica". Hanno poi raccontato di essere stati sorpresi con la leggerezza e semplicità con cui il ladro era entrato nell'auto ed era riuscito a metterla in moto. A incastrare i ladri sono state anche le immagini delle telecamere di video-sorveglianza della zona: gli agenti si sono così messi sulle tracce dei ladri e hanno rintracciato il loro traffico telefonico. La Porsche era stata trovata a Bareggio, alle porte di Milano, il 3 novembre: la vettura è stata trovata con targhe risultata abbinata a un'altra macchina, motivo per il quale la polizia ha denunciato all'autorità giudiziaria un altro cittadino italiano, custode dell’autovettura. Dovrà rispondere di riciclaggio. Intanto per i ladri è scattato l'arresto, ancora a piede libero il terzo complice.