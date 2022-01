Sgominata banda di ladri: hanno messo a segno furti da 500mila euro per le vie del centro di Milano Tre ladri sono stati arrestati dalla polizia di Milano: sono accusati di aver messo a segno cinque furti in alcuni appartamenti del centro di Milano. In totale il bottino era da mezzo milione di euro.

A cura di Giorgia Venturini

Erano riusciti a mettere a segno sei forti in abitazione tra il settembre del 2020 e il febbraio del 2021 nelle centralissime vie di Milano. Tutto studiato nei minimi dettagli: dalle chiavi trafugate in precedenza con un'attenta attività predatoria al bottino da circa mezzo milione di euro. Ora per i tre ladri, due italiani e un cittadino romeno, sono scattate le manette.

Il modus operandi dei latri nei sei colpi nel centro di Milano

Dalle indagini dei poliziotti del Commissariato del Centro Milano è emerso che il primo furto è stato commesso il 5 settembre 2020 in via Chiaravalle. Gli altri sono stati messi a segno il 26 dicembre 2002 in via Passione e ancora il 15 gennaio 2o21 in via privata Maria Teresa e il 24 gennaio sempre dello scorso anno in via Brisa. L'8 gennaio 2021 avevano tentato un colpo non riuscito e così lo stesso giorno avevano svaligiato un'altra casa in via Mellerio. I tre ladri hanno agito sempre in "maniera determinata e specializzata", come puntualizza la polizia: per quattro volte hanno utilizzato le chiavi stesse degli appartamenti, trafugate in precedenza con un'efficace attività preparatoria. In due casi, invece, l'accesso negli appartamenti oggetto di furto è avvenuto dopo aver abbattuto porta e finestre. In tutto sono riusciti a rubare denaro in contante, gioielli, pietre e orologi asportati si aggira, nel totale, a circa mezzo milione di euro. Le indagini, scattate subito, hanno permesso ora di individuare i responsabili dei furti, destinatari oggi di tre misure cautelari. Dovranno chiarire tutto alle autorità giudiziarie: resta da capire se i gioielli sono stati venduti e a chi.