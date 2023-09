Rubano il pc con la tesi di laurea a una studentessa, i carabinieri lo ritrovano e glielo riconsegnano Un ladro ha portato via dall’auto della studentessa di Sondrio Benedetta Cecini il suo pc con dentro la tesi di laurea. Dopo una settimana, i carabinieri hanno rintracciato l’autore del furto e hanno riconsegnato la refurtiva alla 23enne.

A cura di Enrico Spaccini

La riconsegna del pc con la tesi di laurea alla studentessa (foto da carabinieri)

Una settimana fa una studentessa universitaria di Sondrio, Benedetta Cecini, ha subito un furto mentre si trovava a una festa di compleanno di un membro della famiglia a Villasanta (in provincia di Monza e della Brianza). In auto aveva caricato tutto l'occorrente per una piccola vacanza insieme alla sorella, compreso il pc che custodiva la sua tesi di laurea pronta per la discussione. Tornata alla macchina, però, la 23enne di Grosio ha notato un finestrino spaccato e, guardando all'interno, ha scoperto di essere stata derubata. Dopo un appello social e una denuncia, i carabinieri sono riusciti a recuperare parte della refurtiva, compresa la tesi.

L'appello social e la denuncia

Il primo tentativo Cecini lo ha fatto con i gruppi Facebook locali. Appena subito il furto, avvenuto in via Buozzo, frazione San Fiorano, ha scritto un post su ‘Sei di Villasanta se…' raccontando la sua disavventura. "Tra le varie cose rubate", aveva scritto la 23enne, "c’era un computer con la mia tesi di laurea e l’iPad con la tesi di laurea di mia sorella, in pratica tutta la nostra vita".

Oltre all'appello social, Cecini ha anche presentato denuncia ai carabinieri della Stazione di Villasanta. Avviate le indagini, i militari hanno raccolto diverse testimonianze e analizzato i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.

Il presunto ladro ha riconsegnato il pc alla studentessa

In pochi giorni, i carabinieri hanno individuato in un 47enne il possibile autore del furto. Si tratta di un uomo originario della provincia di Napoli, già noto alle forze dell'ordine. Una volta che è stato rintracciato, avrebbe ammesso le sue responsabilità accettando di riconsegnare parte degli oggetti rubati.

Tra questi, appunto, il pc e il tablet con le tesi delle sorelle Cecini. Il 47enne è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato.