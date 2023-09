Rubano la bicicletta a don Lorenzo Roncali per la quinta volta: “Magari i ragazzi dell’oratorio la ritrovano” Per la quinta volta è stata rubata la bici a don Lorenzo Roncali, parroco a Crema (Cremona). L’ultima era stata ritrovata poco lontano dai ragazzi dell’oratorio. “Spero che i ladri si ravvedano”, ha commentato il sacerdote, “mi serve per andare a scuola”.

A cura di Enrico Spaccini

Don Roncali in bicicletta (foto da Facebook)

Come ogni sera, don Lorenzo Roncali aveva lasciato la sua bici all'interno del cortile della casa parrocchiale, legata a un palo con una catena. Al suo risveglio, l'indomani mattina, la due ruote non c'era più. E non è la prima volta che gli capita, anzi, è la quinta. "Quella stessa bici mi era stata portata via lo scorso anno", ha commentato il parroco di San Bernardino con Vergonzana a Crema (in provincia di Cremona), "spero che questi ladruncoli la smettano e si ravvedano".

Le cinque biciclette rubate

Al quotidiano Il Giorno, don Lorenzo ha spiegato che la bici gli serve per andare a scuola, al liceo artistico Bruno Munari di Crema: "Con il traffico che si è creato per i lavori in tangenziale evito le code e arrivo prima". Per questo motivo, ogni volta che gli è stata rubata una bici, ha sempre trovato il modo di recuperarne un'altra.

Dopo il primo furto, alcuni parrocchiani gliene avevano regalate ben due. Entrambe, però, sono sparite poco dopo e la terza gli era stata donata da un ciclista. La quarta che gli è stata rubata, regalata da un commerciante della zona, è la stessa protagonista del quinto furto.

"Non posso sempre sperare che qualcuno mi regali una bici"

Infatti, lo scorso anno gli era stata portata via, ma, come ha raccontato il don, "dopo un paio di giorni alcuni ragazzi che frequentano l'oratorio hanno girato il quartiere e l'hanno trovata a 500 metri da qui".

Anche in questo caso, quindi, si spera che la bici possa essere ritrovata e che sia ancora in buone condizioni. Infatti, come ha poi sottolineato il parroco, "non posso sempre sperare che qualcuno si metta la mano sul cuore e mi porti una bicicletta in regalo".