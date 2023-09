Rubano gli strumenti a una band di persone con autismo: un dj gli regala la sua consolle Il dj monzese Davide Romiti ha donato la sua consolle all’associazione Facciavista. Uno degli insegnanti del corso musicale per persone con autismo era stato derubato di tutti gli strumenti, perciò aveva dovuto sospendere le lezioni.

A cura di Enrico Spaccini

L’ex dj Davide Romiti con la consolle donata all’Associazione Facciavista (foto da Facebook)

Ieri, lunedì 11 settembre, alcuni ladri hanno rubato diversi strumenti musicali trovati all'interno di un'auto parcheggiata davanti a un ristorante di Lissone, in provincia di Monza e della Brianza. In pochi minuti hanno rotto il finestrino della macchina e fatto sparire casse, equalizzatore, microfono, computer e due consolle da dj.

Quegli strumenti, però, appartenevano a Facciavista: un progetto di inclusione sociale che punta a sostenere le abilità artistiche di persone con disturbo dello spettro autistico. Venuto a conoscenza della notizia Davide Romiti, un dj monzese prossimo ad abbandonare i ferri del mestiere e appendere i dischi al chiodo, ha voluto donare la sua fidata consolle che lo ha accompagnato per 22 anni di carriera all'associazione.

La donazione del dj Davide Romiti

Romiti ha 47 anni, è nato e cresciuto a Monza, e tra pochi giorni si sposerà. Per questo motivo, ha deciso di ritirarsi dalla scena musicale. Invece di far prendere la polvere alla sua fidata consolle con cui ha suonato e creato non pochi pezzi di musica latina, ha deciso di donarla a Facciavista.

L'associazione, infatti, ha dovuto interrompere temporaneamente i corsi musicali perché dopo il furto di lunedì era rimasta praticamente senza strumenti. Uno degli insegnanti si era fermato a un ristorante di Lissone per la pausa pranzo, ma quando è tornato alla macchina casse e tutto il resto era sparito.

"La consolle potrà avere una seconda vita"

Venuto a conoscenza del fatto, Romiti non ha esitato a donare la sua consolle con tanto di cuffie e cavi. "Con questo gesto", ha commentato l'associazione sul proprio profilo Facebook, "la consolle di Davide potrà avere una seconda vita".

Così i corsi da dj potranno riprendere regolarmente. Già domenica 3 settembre, in occasione del Monza Fuori Gp, i ragazzi di Facciavista si sono esibiti sul palco facendo ballare centinaia di persone. Con la nuova consolle, la loro formazione potrà continuare.