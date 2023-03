Rubano 2.500 litri di gasolio da una ditta: lo facevano per rifornire l’auto Hanno derubato 2.500 litri di gasolio in una ditta di Zone (Brescia): un uomo è stato denunciato e l’altro arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Due uomini avrebbero derubato circa 2.500 litri di gasolio. È successo a Zone, comune di appena mille abitanti che si trova in provincia di Brescia. I carabinieri, nel pomeriggio di sabato 25 marzo, hanno così arrestato un uomo di 51 anni e ne hanno denunciato un altro di 61 anni. Per loro l'accusa è di furto aggravato di gasolio. Durante la perquisizione in casa di uno dei due, hanno infatti trovato diverse taniche ricolme di gasolio.

I furti di gasolio sono iniziate ad agosto 2022

Quel gasolio sarebbe servito per l'autotrazione della cisterna di un'impresa che si occupa di rivestimenti industriali nella cava Calarusso di Zone. Le indagini sono partite la scorsa estate: ad agosto 2022 i responsabili della ditta avevano notato alcune perdite dal loro deposito di gasolio. C'era però una stranezza: le perdite erano, infatti, ripetute. E infatti avrebbero perso circa 2.500 litri. Insospettiti dalla situazione hanno deciso di rivolgersi ai Carabinieri di Marone. E hanno poi stabilito di presentare una formale denuncia.

Uno dei due è stato arrestato, l'altro denunciato

Questo ha permesso di dare il via alle indagini. I militari sono riusciti a individuare i due responsabili: uno di loro, l'esecutore del furto, è stato fermato proprio all'uscita della cava. Hanno quindi eseguito una perquisizione personale e hanno trovato, nel suo zaino, una tanica di dieci litri di gasolio che era stato appena prelevato. A casa del complice hanno poi trovato altre 28 taniche piene di gasolio. Alcune di queste taniche avevano il marchio della ditta che è stata danneggiata. Uno dei due è stato arrestato e, per lui, è stato convalidata la misura con rito per direttissima. L'altro invece è stato denunciato.