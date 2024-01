Ruba una collana d’oro a una passante: fermato dalla polizia, si mangia la refurtiva È successo nella serata di Capodanno in zona stazione Centrale a Milano. Secondo quanto riportato dalla Questura la vittima, una donna di 32 anni, era seduta ai tavolini esterni di un locale quando le è stata strappata la collana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Strappa una collana d'oro a una passante. Ma il ladro, fermato dopo pochi istanti dalla polizia, nasconde la refurtiva nella maniera più assurda possibile: mettendola in bocca e inghiottendola davanti agli agenti, in un sol boccone.

È successo nella serata di ieri, notte di Capodanno, in zona Stazione centrale a Milano. Secondo quanto riportato dalla Questura la vittima, una giovane donna di 32 anni, era seduta ai tavolini esterni di un locale in via Lepetit quando l'uomo, un 20enne con cittadinanza tunisina, le ha poggiato una mano sulla spalla e con un gesto improvviso le ha strappato dal collo il prezioso d'oro.

La donna ha immediatamente chiesto aiuto ad alcuni agenti in zona durante un controllo, aiutando i poliziotti a identificare il ladro grazie alla precisa descrizione delle sue fattezze e altre indicazioni. Fermato e scoperto così in poco tempo, il ladro ha nascosto la collana in bocca e l'ha subito inghiottita davanti ai presenti.