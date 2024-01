Si finge interessato all’acquisto di un Rolex da 46mila euro poi scappa con l’orologio La polizia sta indagando per risalire all’identità di un uomo che, fingendosi interessato all’acquisto di un Rolex da 46mila euro, è riuscito a fuggire con l’orologio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 36enne ha denunciato alla polizia di essere stato derubato del suo Rolex Gmt master II, un orologio di lusso dal valore di 46mila. L'uomo, tedesco, ha raccontato di essere venuto in Italia giovedì 11 gennaio per completare la compravendita del Rolex con un potenziale acquirente che lo aveva contattato tramite la piattaforma eBay. Tuttavia, con la scusa di controllarlo, l'uomo è riuscito ad allontanarsi e a far perdere le sue tracce.

I due si erano dati appuntamento intorno alle 12 in pizza principessa Clotilde a Porta Nuova, nel centro di Milano. Avevano scelto un ristorante per pranzare insieme e parlare della vendita di quel Rolex da 46mila euro. Acquirente e venditore non si erano mai visti prima di quel giorno, dato che i primi contatti erano avvenuti tramite eBay, così ne hanno approfittato per parlare e fare qualche passo insieme.

Ad un certo punto, il 36enne tedesco ha mostrato l'orologio al cliente, che lo ha poi preso tra le sue mani. Dopo averlo guardato attentamente, assicurando il venditore che presto gli avrebbe fatto un bonifico istantaneo con la somma pattuita, si è allontanato con la scusa di doverlo controllare più a fondo. In pochi attimi, però, è riuscito a scomparire dalla vista del 36enne e a far perdere del tutto le sue tracce.

Il 36enne ha raccontato quanto accaduto alla polizia. Ora gli agenti sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica e riuscire a rintracciare il ladro. Come prima cosa, saranno esaminati i video registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona, dopodiché si cercherà di risalire all'identità del fuggitivo anche attraverso le testimonianze.