Ruba il monopattino alla vittima di un incidente rimasta a terra in gravi condizioni: denunciato Un uomo di 35 anni è stato denunciato dalla polizia per aver rubato un monopattino a una vittima di un incidente rimasta a terra in gravi condizioni. Gli agenti si sono serviti delle telecamere di video-sorveglianza per risalire all’identità della vittima: nelle immagini si vede 35enne impossessarsi del cappello e del monopattino del ferito grave senza prestare soccorso.

A cura di Giorgia Venturini

Aveva visto l'uomo cadere a terra dopo un incidente con il monopattino e rimasto a terra privo di sensi e in gravi condizioni. Si era così avvicinato ma anziché aiutarlo aveva rubato il suo mezzo elettrico scappando subito via. Ora un uomo di 35 anni, nazionalità peruviana, è stato denunciato dalla polizia. I fatti risalgono allo scorso 13 giugno a Monza quando il proprietario del monopattino, un cittadino dello Sri Lanka, era rimasto vittima di un grave incidente. Il 35enne non si era fatto troppi problemi e si era avvicinato sul luogo dell'incidente per rubare in pochi secondi il monopattino.

Il monopattino è stato trovato in possesso di una terza persona

Subito la polizia si era messa sulle sue tracce: la mattina di oggi 26 luglio gli agenti sono entrati nella sua casa a Biassono. Qui hanno ritrovato gli stessi indumenti indossati il giorno del furto, mentre il monopattino è stato trovato e sequestrato già in possesso di una terza persona che aveva acquistato il mezzo elettrico dal 35enne. Gli agenti per risalire all'identità del ladro si sono serviti delle telecamere comunali presenti nella zona: nel video si vede il 35enne impossessarsi del cappello e del monopattino del ferito grave senza prestare soccorso. La vittima è stata poi trasferita in gravi condizioni in ospedale dove è stato ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Ora il 35enne dovrà rispondere di furto aggravato. Dovrà chiarire anche agenti anche come ha venduto il monopattino: da capire infatti se l'uomo non è stato autore di altri furti e quanto è grande il suo giro di ricettazione. E ancora: se agisce da solo o si serve dell'aiuto di altre persone.