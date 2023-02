Ruba due biciclette, dopo otto anni finisce in galera La cliente pretendeva uno sconto sulla tariffa perché durante il viaggio alcuni mobili si erano danneggiati. Il traslocatore, per vendetta, le ha rubato due bici. Dopo 8 anni, la condanna è diventata definitiva.

Doveva traslocare da Suzzara, in provincia di Mantova, a Erice, nel Trapanese. Per questo motivo, una 47enne di origine siciliana si era rivolta a una ditta di traslochi. Scaricati i mobili nella nuova abitazione, però, la donna si sarebbe accorta che alcuni di loro si erano danneggiati nel viaggio e per questo motivo ha preteso che la cifra pattuita per il lavoro venisse rivista al ribasso. Per vendetta, il traslocatore ha approfittando di una momentanea assenza della donna e le ha rubato due biciclette. Per questo motivo, lo scorso 8 febbraio è stato condannato a un anno di carcere.

Le rivendicazioni della donna e la vendetta del traslocatore

L'episodio in questione risale al 2015. Michele Cusumano, traslocatore 56enne residente a Gattatico (Reggio Emilia), aveva appena finito di scaricare i mobili della cliente a Erice. Qui sarebbe nata la discussione con la 47enne che lamentava il danneggiamento di alcuni oggetti di sua proprietà.

Poco dopo, approfittando di un momento di assenza della donna, Cusumano si è introdotto nella sua casa portando via due biciclette di valore. Accortasi del furto, la vittima ha allertato i carabinieri. Le indagini degli investigatori hanno portato all'identificazione del ladro nel traslocatore.

Lo scorso 8 febbraio, a otto anni dal furto, la condanna a un anno di reclusione è diventata definitiva. Per questo motivo, una volta ricevuto il provvedimento restrittivo alla stazione dei carabinieri di Gattatico, i militari hanno rintracciato Cusumano, lo hanno portato in caserma dove è stato dichiarato in arresto e lo hanno condotto al carcere di Reggio Emilia.