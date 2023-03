Si cerca Giona, il ragazzo di 22 anni scomparso con la sua bicicletta dopo un incidente in auto Giona Fabbri ha 22 anni e la sua famiglia non ha più sue notizie dal pomeriggio di lunedì 6 marzo. Dopo essersi allontanato in auto, è andato a sbattere contro il guardrail all’altezza di Novi Ligure (Alessandria). Poi ha preso la bicicletta e ha iniziato a pedalare nelle campagne circostanti.

A cura di Enrico Spaccini

Si è messo alla guida dell'auto della nonna nel pomeriggio di lunedì 6 marzo senza la patente e ha imboccato l'autostrada per Genova. Arrivato all'altezza del comune di Novi Ligure, in provincia di Alessandria, è andato a sbattere contro il guardrail. È sceso, ha preso la bicicletta che stava nella vettura, e si è allontanato. Da quel momento, nessuno ha avuto più notizie di Giona Fabbri, 22enne di Carimate, in provincia di Como. La sua famiglia è molto preoccupata perché il ragazzo non aveva con sé documenti, cellulare e nemmeno denaro. Inoltre, Giona soffre di problemi piuttosto importanti di carattere psicologico.

L'incidente lungo l'autostrada e l'allontanamento in bicicletta

La sua scomparsa è stata segnalata alla Questura di Milano, che ha diramato la notizia a livello nazione e allertato l'Interpol. Lo schianto contro le barriere protettive dell'autostrada si è verificato a circa tre chilometri dalla stazione di servizio Bettole ovest. Come si è potuto vedere dalle telecamere, dopo l'impatto Giona è sceso dall'auto e ha preso la sua bicicletta di colore nero e marca "Cannondale". Dopo aver scavalcato il guardrail, si è allontanato in sella alla bici nelle campagne circostanti.

Giona Fabbri, 22 anni

Giona, oltre a parlare molto bene l'inglese, è anche un abile appassionato di ciclismo. Non molto tempo fa aveva espresso il desiderio di percorrere la Liguria in bicicletta. Al momento della scomparsa indossava una polo bianca a maniche corte, dei pantaloni scuri e uno zaino nero. Come segno particolare è stata segnalata una cicatrice al sopracciglio destro e con sé dovrebbe avere un casco da bici e uno zaino entrambi neri.