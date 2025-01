video suggerito

Ruba 25 pigiami per un valore di 2.200 euro: arrestato in flagrante Un uomo è stato arrestato dopo aver rubato 25 pigiami dal negozio di Victoria's Secret di Oriocenter, il centro commerciale in provincia di Bergamo. Ha tentato di portarli via nascondendoli in una borsa schermata. La refurtiva aveva un valore pari a 2.200 euro.

Immagine di repertorio

É entrato nel punto vendita di Victoria's Secret di Orio al Serio, a Bergamo, e ha rubato 25 pigiami infilandoli dentro a una borsa schermata. Pensava in questo modo di evitare gli allarmi del negozio, ma gli addetti alla vigilanza che lo stavano tenendo d'occhio hanno assistito al furto e l'hanno colto con le mani nel sacco. L'uomo è stato portato nella caserma dei Carabinieri di Seriate e dovrà ora rispondere dell'accusa di furto pluriaggravato.

Il tutto è successo ieri, giovedì 30 gennaio, all'interno di Oriocenter, il centro commerciale di Orio al Serio, in provincia di Bergamo. Attorno alle 19:30 di sera gli addetti alla sicurezza del grande magazzino hanno visto un uomo aggirarsi con fare sospetto tra le gallerie e hanno deciso di seguire i suoi movimenti. L'hanno visto così entrare nel negozio di Victoria's Secret e infilare in un borsone schermato 25 completi da notte femminili, dal valore di circa 2.200 euro.

I vigilantes hanno quindi deciso di fermare il ladro con la scusa di un controllo e, avendolo trovato in possesso della refurtiva, hanno chiamato i Carabinieri. L'uomo, un 22enne, è stato portato nella caserma di Seriate. Davanti al giudice, che ha convalidato l'arresto, il ragazzo ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere. Per lui vige ora la misura del divieto di dimora a Bergamo e dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 24 marzo, per rispondere dell'accusa di tentato furto aggravato dall’esposizione della merce alla pubblica fede, dall’utilizzo di mezzo fraudolento e dalla particolare entità de danno.