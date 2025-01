video suggerito

Creavano cinture, scarpe e borse di lusso con pelli di animali esotici e in via di estinzione: denunciato 25enne Nell'auto di un 25enne, che stava attraversando il confine con l'Italia, sono stati trovati diversi accessori realizzati con pelli di animali esotici e in via di estinzione: la merce è stata sequestrata e lui è stato denunciato.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 27 gennaio, la Guardia di Finanza ha diffuso una nota stampa con la quale ha dato notizia di un sequestro avvenuto al valico di Uggiate con Ronago, in provincia di Como. Sono stati trovati su un'automobile diversi accessori donna realizzati con pelli di animali esotici e protetti da convezioni internazionali.

Le Fiamme Gialle, insieme al personale delle Dogane e dei Monopoli, hanno notato che un ragazzo di 25 anni, un cittadino italiano residente in Svizzera, fosse particolarmente innervosito dalle domande di rito: continuava a sostenere di non aver nulla da dichiarare nonostante avesse diversi scatoloni di merce.

Insospettiti proprio dal numero di colli lasciati alla rinfusa, i finanziari e i funzionari hanno deciso di perquisire il mezzo e hanno trovato all'interno diversi accessori di fogge e colori stravaganti che erano stati realizzati con pelli esotiche da una nota società svizzera che opera proprio nel settore dell'abbigliamento di lusso.

Sono state trovate 22 borse, 18 cinture e 30 calzature per un valore complessivo pari a circa 25mila euro. La squadra Cites del gruppo Ponte Chiasso ha notato che gli accessori erano stati realizzati con pelli di alligatore del Mississipi, pitone delle rocce birmano, pitone reticolato e coccodrillo del Nilo: tutti animali protetti in base alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale.

Poco prima del sequestro, il 25enne aveva effettuato le pratiche doganali previste in materia di esportazione dall'Italia verso la Svizzera. In assenza di documentazione, avrebbe poi provato a reintrodurre la merce nel territorio comunitario passando attraverso un valico minore che non è presidiato. È possibile che lo abbia fatto per eludere gli assolvimenti in materia di Iva all'importazione in modo anche da sottrarsi ai controlli per la protezione della fauna e flora minacciate di estinzione.

A ogni modo il ragazzo è stato denunciato e la merce è stata sequestrata.