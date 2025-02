Conserva centinaia di animali imbalsamati e nel congelatore: denunciato e multato per 30mila euro

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un tassidermista di Cremona è stato denunciato dai carabinieri per detenzione illecita a fini commerciali di 160 animali imbalsamati tutelati dalla convenzione di Washington e il possesso di altri 178 animali, o parti di essi, privi di ogni tracciabilità e conservati in congelatori. L'indagato è stato multato per oltre 30mila euro e l'autorità amministrativa competente gli ha revocato la licenza di tassidermista.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Cremona e condotte dai carabinieri forestali di Cremona con il supporto del nucleo Cites di Pavia. I militari hanno sequestrato a un tassidermista residente nel Cremonese, un tecnico che solitamente prepara gli animali morti per i musei di storia naturale, 160 animali imbalsamati che rientrano tra le specie tutelate dalla Cites, ovvero la convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione.

Oltre a questi, l'uomo ne aveva altri 178, privi di ogni tracciabilità, che conservava all'interno di un congelatore per la loro prossima imbalsamazione. Si tratterebbe perlopiù di uccelli rapaci, sia notturni che diurni, ma anche di rettili e alcuni mammiferi.

Il tassidermista è stato denunciato dai carabinieri e a suo carico sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 30mila euro per aver violato le normative regionali e nazionali sulla tutela in ambito Cites. All'indagato è stata revocata anche la licenza di tassidermista, per evitare che possa continuare con le operazioni illecite che gli vengono contestate.