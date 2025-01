Fermato un furgone pieno di rifiuti senza autorizzazione: denunciato un uomo per traffico illecito

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Era alla guida di un furgone pieno di rifiuti non autorizzati. Per questo per un uomo è scattata una denuncia per violazione del Testo Unico Ambientale: si tratta di un cittadino egiziano residente a Monza e titolare di un'impresa individuale che opera nel campo delle pulizie.

Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, l'uomo è stato fermato per un controllo dalla polizia locale su viale Lombardia a Monza nella mattina di oggi 17 gennaio. Gli agenti si sono subito messi a perquisire il furgone e al suo interno hanno trovato chili e chili di rifiuti non autorizzati ma che almeno non risultavano pericolosi. Si è provveduto ad analizzare il materiale schiacciato nel furgone grazie anche al supporto dell'ufficio tutela ambiente.

Ora nei confronti dell'uomo è stato notificato "un invito a presentarsi" per completare la procedura di identificazione prevista per legge. Ed è stato denunciato per aver violato – secondo Monza Today – gli articoli 193 e 256 del Testo Unico Ambientale: ovvero quello che precisa che il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono essere evidenti il nome e l'indirizzo del produttore e del detentore; l'origine, la tipologia e quantità del rifiuto; l'impianto di destinazione; la data e il percorso dell'istradamento e il nome e l'indirizzo del destinatario.

Il secondo articolo invece spiega che "chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro".