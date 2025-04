Ritrovata la 16enne scomparsa dalla Bergamasca: era sparita da due mesi

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

È stata ritrovata la ragazzina di 16 anni che era sparita il primo febbraio da Treviglio, comune che si trova in provincia di Bergamo. Dopo due oltre mesi, è stata rintracciata e portata in un luogo sicuro. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, la giovane viveva in una comunità per minori. Si era allontanata da lì senza portare un cellulare, documenti o denaro.

I familiari erano molto preoccupati per lei e ne avevano denunciato la scomparsa. Le forze dell'ordine si erano immediatamente attivate per cercarle. Fondamentale anche il contributo dell'associazione Penelope Lombardia, da sempre attiva nell'assistere e aiutare i familiari delle persone scomparse. Erano stati infatti diversi gli appelli lanciati sui social e che avevano fatto il giro del web anche grazie al supporto dei media locali.

Le forze dell'ordine avevano poi scoperto, che la giovane era scappata già in passato dalla comunità ma era stata sempre rintracciata poco dopo il suo allontanamento. Questa volta è sparita per due mesi destando preoccupazione e timore.

Nella giornata di venerdì 18 aprile è stata ritrovata: era in buone condizioni di salute. Ha così potuto riabbracciare la sua famiglia. Per il momento non sono stati diffusi particolare sulle circostanze del ritrovamento né su dove possa essere stata in questi mesi. Fondamentale è stata la collaborazione tra istituzioni, familiari e cittadini.