video suggerito

Nessuna notizia di Melissa, la 16enne scomparsa da Treviglio da 2 mesi: l’appello della famiglia Da oltre due mesi nessuno ha notizie di Melissa, la ragazza di 16 anni che è sparita nel nulla da Treviglio, comune che si trova in provincia di Bergamo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ilaria Quattrone

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultima volta che è stata vista era l'1 febbraio a Treviglio, un comune che si trova in provincia di Bergamo. Melissa, 16 anni, da allora è sparita nel nulla. I suoi familiari non hanno notizie di lei da due mesi e, attraverso social e trasmissioni televisive, hanno lanciato diversi appelli per ritrovarla. Che fine potrebbe aver fatto? È questa la domanda che si pone chiunque la stia cercando.

Alta 1,65 metri, corporatura snella, occhi castani e capelli neri; Melissa si è allontanata un sabato. Nessuno ha notizie di cosa indossasse o se avesse con lei borse o zaini, ma – essendo via da due mesi – potrebbe aver cambiato abbigliamento. Quel che è certo è che, al momento della sparizione, non aveva con sé né i documenti, né soldi e né il cellulare. Nulla. È possibile quindi che qualcuno la stia aiutando o la stia nascondendo.

Ricordiamo però che Melissa è minorenne e che qualora ci fosse qualcuno che anche solo la stesse aiutando a nascondersi, starebbe commettendo un reato. La famiglia è preoccupata e disperata. Chiede quindi a chiunque dovesse riconoscerla nell'aspetto, di contattare le forze dell'ordine al numero unico delle emergenze 112 o l'Associazione Penelope Lombardia – che è da sempre attiva nella ricerca di persone e nell'assistenza ai familiari di persone scomparse – al numero 3807814931. La speranza quindi è che Melissa possa essere presto ritrovata e possa riabbracciare i suoi cari.