Scomparsa la studentessa 23enne Paula, nessuna notizia da tre giorni: l’appello della famiglia Paula Suarez Soto ha 23 anni ed è una studentessa dell’università di Bergamo: da mercoledì 30 aprile nessuno ha più sue notizie. È infatti sparita. I genitori chiedono a chiunque possa avere informazioni di avvisare le forze dell’ordine. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

L'ultima volta che è stata vista era mercoledì 30 aprile. Paula Suarez Soto ha 23 anni ed è una studentessa dell'università di Bergamo. Nessuno ha più sue notizie da tre giorni. La famiglia ne ha denunciato la scomparsa. Sono giorni di forte apprensione e preoccupazione. Diversi gli appelli che stanno rimbalzando sui social network.

L'ultima volta che Paula Suarez Soto è stata vista

La giovane, che frequenta il corso di Scienze dell'educazione, è sparita nel nulla mercoledì intorno a mezzogiorno. I parenti sanno che è uscita da casa per andare alla biblioteca dell'Università di Bergamo. Da quel momento non si hanno più sue notizie. Hanno provato più volte a telefonarle, ma il cellulare risulta spento. Non è chiaro se si sia trattato di un allontanamento volontario o se le sia successo altro.

La denuncia di scomparsa dei genitori

In ogni caso, la famiglia ne ha denunciato la scomparsa alle autorità competenti e le forze dell'ordine sono a lavoro per cercarla. Nel frattempo sono stati diffusi alcuni appelli sui social e sui media locali. La 23enne è alta un metro e 60 e ha una copertura magra. Ha occhi neri e capelli neri. Potrebbe ovviamente essere in difficoltà. Per questo motivo, i familiari chiedono a chiunque dovesse avere informazioni, di contattare o le forze dell'ordine oppure i suoi genitori. La madre, Paula Soto, può essere contattata al numero 348.8066491 mentre il papà Crhistian Suarez 327.7372204.