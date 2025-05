video suggerito

Samuele, 16enne scomparso da Desenzano del Garda: nessuna notizia da più di una settimana Samuele è un ragazzino di sedici anni che è scomparso da Desenzano, comune della provincia di Brescia. Nessuno ha più sue notizie da una settimana. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

488 CONDIVISIONI condividi chiudi

Samuele è un ragazzino di sedici anni che è scomparso più di una settimana fa da Desenzano, comune che si trova in provincia di Brescia. I familiari, gli amici e i compagni di scuola sono preoccupati perché non hanno più sue notizie. Nessuno sa dove possa essere e che fine possa aver fatto.

La sua sparizione è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Desenzano. A presentare la denuncia è stata proprio la sua famiglia. Il sedicenne è stato visto per l'ultima volta nella zona del Desenzanino nella serata di mercoledì 21 maggio. I militari stanno cercando di ricostruire tutti i suoi movimenti. In primis, stanno anche analizzando le analisi delle celle telefoniche e avrebbero rintracciato il suo smartphone nella zona della stazione ferroviaria.

Da quel 21 maggio nessuno ha più sue notizie. L'ipotesi, per il momento, è quello di un allontanamento volontario. Sembrerebbe che non avesse con sé né i soldi né i documenti. Capelli castani e occhi castani, il sedicenne ha sul braccio un tatuaggio con il nome della madre. Stando a quanto diffuso in questo momento, frequentava il Cfp di Castiglione delle Stiviere, che si trova in provincia di Mantova. Lo scorso anno invece frequentava la scuola a Lonato.

Leggi anche Ritrovato il bambino di 12 anni che era scomparso a Milano, non si avevano notizie da ieri sera

La famiglia, oltre ad aver diffuso messaggi sui social e denunciato ai carabinieri, chiede a chiunque avesse informazioni di contattare le forze dell'ordine.