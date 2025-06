video suggerito

Si cerca Samuele, il 16enne scomparso da Desenzano del Garda il 21 maggio: riempita la città di volantini Samuele risulta scomparso da Desenzano del Garda (Brescia) dal 21 maggio scorso. Amici e parenti hanno riempito la città di volantini, mentre i carabinieri indagano per allontanamento volontario. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I volantini sulla scomparsa di Samuele a Desenzano del Garda (foto da Facebook)

È dal 21 maggio scorso che Samuele non dà più notizie di sé. Il cellulare 16enne di Desenzano del Garda (in provincia di Brescia) era stato individuato nei pressi della stazione ferroviaria della città, ma da quel giorno risulta spento o comunque non raggiungibile. I carabinieri stanno indagando per quello che, al momento, sembrerebbe essere un allontanamento volontario.

Sono passati 19 giorni da quando Samuele si è allontanato di casa. Come hanno raccontato alcuni amici che hanno pubblicati numerosi appelli sui social, il 16enne vive insieme al nonno, dopo che un anno fa sua madre è deceduta. Il ragazzo porta il suo nome, ‘Alba', tatuato su un braccio. Proprio il tatuaggio viene indicato, insieme a un orecchino, tra gli elementi che possono aiutare al suo riconoscimento, oltre ai capelli castani, gli occhi scuri e l'altezza pari a circa 175 centimetri.

Come detto, l'ultimo avvistamento certo risale nella serata di mercoledì 21 maggio, nella zona del Desenzanino. Samuele non avrebbe con sé documenti e nemmeno soldi, per questo motivo si pensa che possa aver trovato l'ospitalità da un amico, forse più grande di lui. I carabinieri hanno iniziato le indagini subito dopo la denuncia presentata dai parenti del ragazzo, mentre gli amici hanno tappezzato la città di Desenzano con volantini che ritraggono Samuele e il suo tatuaggio.

L'invito rivolto a chiunque dovesse entrare in possesso di informazioni riguardanti Samuele è invitato a contattare i carabinieri di Desenzano. Essendo lui minorenne, offrirgli ospitalità contro il volere della famiglia costituisce un comportamento punibile.