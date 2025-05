Ritrovata dopo una settimana Paula, la studentessa 23enne scomparsa a Bergamo: la famiglia: “Sta bene”

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

È stata ritrovata Paula Suarez Soto, la studentessa dell'Università di Bergamo della quale non si avevano più notizie dal 30 aprile scorso. La 23enne si era allontanata dalla sua abitazione nel pomeriggio e nessuno aveva avuto più sue notizie. La famiglia della ragazza di origine boliviana ha fatto sapere nella serata di mercoledì 6 maggio che è stata ritrovata e che è in buone condizioni di salute. "La famiglia desidera esprimere la proprio profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al suo ritrovamento", si legge in un post pubblicato online, "i residenti bergamaschi per le preziose segnalazioni, i mezzi di comunicazione per il costante supporto, ogni singola persona che ha condiviso l'appello e la comunità boliviana per la vicinanza".

Soto si era allontanata di casa nel primo pomeriggio del 30 aprile. I parenti sapevano che si sarebbe diretta alla biblioteca dell'Università bergamasca, ma non aveva fatto più sapere nulla. La madre aveva detto di aver provato a chiamarla al telefono e di averle mandato alcuni messaggi, ma il cellulare non era più rintracciabile: "Non sappiamo più cosa pensare, temiamo che possa esserle successo qualcosa di brutto", aveva spiegato la donna.

Per questo motivo, la famiglia della 23enne aveva presentato denuncia per la sua scomparsa alle forze dell'ordine e numerosi appelli erano stati diffusi sui social e sui media locali. Il timore era che potesse trattarsi di qualcosa di più che un semplice allontanamento volontario. Dopo circa una settimana, Soto è stata ritrovata e la famiglia ha assicurato che "sta bene".