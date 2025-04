Ritrovato l’uomo scomparso da Cesano Maderno dopo 4 giorni di ricerche: era nei boschi del Parco delle Groane

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

È stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 30 aprile, l’uomo di 48 anni che era scomparso da Cesano Maderno lunedì scorso. Dopo quattro giorni di ricerche, il 48enne è stato trovato vivo nei boschi del Parco delle Groane.

A lanciare l'allarme è stato il fratello che si è rivolto alla compagnia dei carabinieri di Desio dopo che l'uomo non aveva fatto ritorno all'abitazione dove vive con il padre anziano nel quartiere Villaggio Snia a Cesano Maderno. Così, nella giornata di lunedì 28 aprile, erano iniziate le ricerche dei militari insieme alle squadre appiedate e cinofile dei vigili del fuoco di Monza e Brianza che avevano esteso il lavoro di ricerca anche all'area boschiva del parco delle Groane. Sul posto era giunto anche il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto) per occuparsi del sorvolo e del monitoraggio della zona con l'utilizzo di droni, e il personale TAS2 ( Topografia Applicata al Soccorso) per creare una mappatura precisa del passaggio delle squadre durante le ricerche.

Dopo quattro giorno di ricerche, alla fine, l'uomo è stato ritrovato nei boschi Parco delle Groane a Cesano Maderno. Le forze dell'ordine hanno mantenuto un certo riserbo su quanto sia effettivamente accaduto in questo lasso di tempo e sulle motivazioni alla base della scomparsa dell'uomo, se sia stata volontaria o meno. Quanto è certo, però, è che il 48enne è vivo e le sue condizioni di salute sembrano essere buone.