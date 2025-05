video suggerito

Si cerca Maya, ragazzina di 16 anni scomparsa da Novara due settimane fa: era uscita di casa per una passeggiata Maya Basra, studentessa di 16 anni, è scomparsa da Borgomanero (Novara) dopo essere uscita per una passeggiata con un'amica. Non ha portato con sé documenti e cellulare.

È da ormai due settimane che non si hanno più notizie di Maya Basra, ragazzina di 16 anni scomparsa da Borgomanero (Novara) dopo essere uscita per una passeggiata con un’amica.

Le ricerche della ragazza sono coordinate dai carabinieri della tenenza di Borgomanero, dopo la denuncia dei genitori. La studentessa, che si è allontanata senza telefono e documenti, frequenta il secondo anno alla sezione commerciale “Don Lorenzo Milani” dell’istituto tecnico “Leonardo Da Vinci”. Fino a pochi mesi fa, ha anche fatto parte della squadra di twirling di Santa Cristina di Borgomanero.

In queste ultime ore sono giunte segnalazioni di avvistamenti prima a Milano e a Brescia, e poi a Bergamo, ma nessuna, al momento, ha avuto riscontro. "Chi avesse visto Maya o avesse notizie, ci aiuti a ritrovarla”, è stato intanto l'appello disperato dei genitori, diffuso sui social.

"Maya non ha mai creato problemi, al contrario", ha dichiarato a La Stampa il padre Mouad, che a Borgomanero gestisce un distributore di carburante. "Anche a scuola va bene, una ragazza normale e tranqulla, proprio per questo siamo sconcertati, non sappiamo cosa pensare e questo ci preoccupa ancora di più. Non riusciamo assolutamente a capire a che cosa sia dovuta la sua scomparsa. Non facciamo neppure delle ipotesi, proprio perché non c’erano problemi di nessun genere".