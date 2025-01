video suggerito

Ritardi sulla linea M2 della metro a Milano: i disagi causati dal problema a un treno I pendolari stanno subendo ritardi a causa di un problema a un treno sulla linea M2 della metro milanese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Treni della metro in ritardo in questi minuti a Milano. I pendolari stanno subendo ritardi a causa di un problema a un treno: via via quindi la circolazione non è regolare. A comunicare cosa sta succedendo è la stessa Atm: "M2. Il servizio continua ma i treni (verso Cologno Nord e Gessate) stanno viaggiando con qualche minuto di ritardo. Stiamo risolvendo un problema ad un treno". I ritardi stanno coinvolgendo anche le altre linee. Alcuni minuti in più di attesa anche sulla linea lilla della metro milanese.

Articolo in aggiornamento