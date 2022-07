Ritardi e treni cancellati sulla linea Milano-Varese: cosa sta succedendo A causa del guasto di un treno avvenuto nella stazione di Busto Arsizio (Varese) si sono registrati dei disagi e dei rallentamenti sulla linea Milano-Varese.

A cura di Ilaria Quattrone

Ritardi e disagi sulla linea Milano-Varese-Porto Ceresio a causa di un guasto a un treno avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 1 luglio. Sono stati infatti registrati rallentamenti per diversi minuti: alcuni treni sarebbero stati inoltre cancellati causando quindi dei disagi ai pendolari che hanno dovuto rimodulare il loro viaggio.

Il guasto è avvenuto nella stazione di Busto Arsizio

Il guasto al treno è avvenuto nella stazione di Busto Arsizio, comune in provincia di Varese. Attorno alle 6.15 di questa mattina un treno che fa parte della linea S5 (partito da Varese e diretto a Treviglio) avrebbe avuto un problema al pantografo. Si tratta di un dispositivo che viene utilizzato per captare l'energia elettrica della linea aerea. A causa di questo problema, si sono avuti ritardi fino a venti minuti.

Cancellati treni in direzione Milano e Varese

Sono stati quindi cancellati alcuni treni in direzione Milano e anche in direzione Varese. L'episodio è molto simile a quanto è avvenuto ieri. Nella giornata di giovedì 30 giugno si è registrato un guasto agli impianti responsabili della circolazione dei treni nella stazione di Milano Lambrate. Guasto che ha fatto registrare diversi disagi sul nodo ferroviario del capoluogo meneghino.

Il guasto di ieri alla stazione di Lambrate

Ieri è stato fatto un giovedì nero proprio perché i cittadini hanno dovuto fare i conti con i rallentamenti che sono arrivati fino a cento minuto per i treni ad alta velocità (ben 44), fino ai novanta minuti per gli intercity (erano dieci), fino a 110 minuti per i 45 treni regionali e infine sono stati trenta i regionali che sono stati riprogrammati.