Perché nel Milanese i treni sono in ritardo di oltre un’ora I treni milanesi questa mattina hanno subito un forte ritardo di oltre un’ora. Tutto a causa di un guasto sulla linea in una stazione fuori Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Guasto sulla linea ferroviaria milanese. Disagi questa mattina per chi viaggia in treno per il Milanese. Tutta la circolazione milanese dalle 6.30 ha subito fortissimi ritardi per un guasto a Lambrate: questo ha poi portati altri ritardi su altre linee. Conseguenza: i treni sia regionali che quelli ad alta velocità "possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. E i treni regionali possono subire limitazioni di percorso", come lo si legge in una nota di Trenitalia. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti per ripristinare la circolazione ferroviaria, rallentata dalle 6.00, per un inconveniente tecnico all'apparato che regola il traffico della stazione di Lambrate. Al momento restano ancora i ritardi.

Da pochi minuti il traffico in graduale ripresa

Come si legge sul sito di Trenitalia non sono pochi i treni che hanno subito ritardi per oltre un'ora. L'ultimo aggiornamento dell'azienda di trasporto fa sapere che alle 9.30 il traffico è in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici a Lambrate. Al momento permangono però ancora i ritardi. Al momento però "i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti". E ancora: "I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso".

Tra questi c'è sicuramente: