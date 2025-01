Rider aggredito da un cliente a Milano, l’azienda gli addebita la mancata consegna: la denuncia

video suggerito

Un rider dell'azienda di delivery Glovo ha raccontato di essere stato aggredito da un cliente che si è lamentato per il ritardo nella sua consegna. L'episodio violento sarebbe avvenuto settimana scorsa a Milano, durante un turno serale. Stando a quanto riportato da Deliverance Milano, il "sindacato informale" che ha denunciato l'accaduto, il fattorino sarebbe arrivato all'indirizzo indicato dal cliente e l'uomo, infastidito dal ritardo, sarebbe sceso per aggredirlo, buttando a terra il cibo e scaraventando via il telefono con il quale il lavoratore, per difendersi, avrebbe cominciato a filmare la scena.

Il cliente avrebbe poi annullato l'ordine, lamentandosi della mancata consegna, e l'azienda avrebbe addebitato al rider l'importo totale del pasto. Tutto questo, secondo Deliverance Milano, sarebbe avvenuto nonostante il lavoratore avesse provato a mettersi in contatto con l'assistenza di Glovo per spiegare l'accaduto.

Nel frattempo il fattorino ha deciso di consultare un avvocato per decidere come procedere e ha sporto querela per l'aggressione subita. "Agiremo legalmente anche nei confronti della multinazionale spagnola – si legge sulla pagina Deliverance Milano – Ora la pazienza (già infinita) è terminata: nessuno può permettersi di toccare più i rider!". Glovo, interpellata da Fanpage.it, per il momento ha fatto sapere di aver avviato una procedura di indagine interna.

"Il rider è un lavoratore migrante – ha raccontato a Fanpage.it Angelo Avelli, gestore della pagina Facebook Deliverance Milano – prima lavorava per Deliveroo, che gli aveva chiuso l'account ingiustamente. Aveva poi fatto vertenza e aveva conciliato con loro con una somma di denaro. Poi si era iscritto a Glovo per lavorare, ma dopo questo episodio mi ha detto ‘Basta, io non ce la faccio più'. Lui tra l'altro è una persona educatissima e rispettosa".

