Gli addebitano il costo della consegna dopo essere stato aggredito da un cliente: Glovo ha rimborsato il rider Glovo ha fatto sapere a Fanpage.it di aver rimborsato il rider che negli scorsi giorni ha raccontato di essere stato aggredito da un cliente e di aver dovuto pagare il costo dell'ordine non consegnato.

Glovo ha fatto sapere a Fanpage.it di aver rimborsato il rider a cui, dopo essere stato aggredito da un cliente, l'azienda aveva addebitato il costo dell'ordine non consegnato. Si tratterebbe di una somma che si aggira attorno ai 18 euro. Negli scorsi giorni il fattorino aveva raccontato di essere stato assalito da un cliente arrabbiato per il ritardo della consegna e di essere stato poi obbligato a pagare l'ordine non andato a buon fine.

Stando a quanto riportato da Deliverance Milano, il sindacato informale dei rider che ha denunciato l'accaduto, il rider sarebbe arrivato all'indirizzo indicato dal cliente e l'uomo sarebbe sceso per aggredirlo, buttando a terra il cibo e scaraventando via il telefono con il quale il lavoratore, per difendersi, avrebbe cominciato a filmare la scena.

Dopo questo episodio, il cliente avrebbe annullato l'ordine e l'azienda avrebbe addebitato al rider l'importo totale del pasto. Tutto questo sarebbe avvenuto nonostante il lavoratore avesse provato a mettersi in contatto con l'assistenza di Glovo per spiegare agli operatori l'accaduto.

Il fattorino ha quindi deciso di sporgere querela per l'aggressione subita e ha consultato un avvocato per capire come procedere. Anche il sindacato ha minacciato di presentare denuncia: "Agiremo legalmente anche nei confronti della multinazionale spagnola – si legge sulle pagine social di Deliverance Milano – Ora la pazienza (già infinita) è terminata: nessuno può permettersi di toccare più i rider!".