Ricovero di Fedez, il rapper potrebbe essere dimesso oggi dall’ospedale Humanitas di Rozzano

Le dimissioni potrebbero avvenire in serata. Stando a quanto si apprende, i controlli eseguiti nell’Irccs dell’hinterland milanese avrebbero avuto esito rassicurante.

Fedez, ricoverato dal primo pomeriggio del 21 luglio all'ospedale Humanitas di Rozzano dopo un episodio di sanguinamento, potrebbe essere dimesso entro la serata di oggi, giovedì 23 luglio. Stando a quanto si apprende, i controlli eseguiti nell'Irccs dell'hinterland milanese avrebbero avuto esito rassicurante.

In prima battuta, il rapper era giunto nella serata di lunedì 20 luglio in ambulanza al Pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano, la stessa struttura dove nel 2023 era stato ricoverato ed operato d'urgenza a causa di ulcere sanguinanti. Successivamente, a seguito di accertamenti e controlli strumentali nel reparto di chirurgia del presidio milanese, è stato trasferito nella struttura di Rozzano.

Come appreso da Fanpage.it, le condizioni del cantante fin da subito non sarebbero apparse gravi, tuttavia questi ultimi due ricoveri avevano destato, di nuovo, molta preoccupazione tra i suoi follower e fan.

Fedez infatti, in passato, già stato ricoverato diverse volte in ospedale. Nel 2022 era stato sottoposto all'asportazione di un tumore al pancreas, avvenuta all'ospedale San Raffaele. Nel 2023 invece era stato operato sempre al Fatebenefratelli per un'emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Nel 2024 era tornato di nuovo in ospedale per un'emorragia interna, come lui stesso aveva raccontato poi sui social ai suoi follower.

Solo alcuni giorni prima dell'ultimo ricovero al Fatebenefratelli di Milano, Fedez è diventato padre per la terza volta di Edoardo Lupo, avuto insieme alla nuova compagna Giulia Honeggar, e nato all'ospedale San Raffaele di Milano.