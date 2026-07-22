Fedez lascia il Fatebenefratelli: nuovo ricovero all’ospedale Humanitas di Rozzano nel Milanese

Il rapper è stato trasferito nel pomeriggio di ieri, 21 luglio, dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano all’ospedale Humanitas di Rozzano, nel Milanese.

Fedez ha lasciato l'ospedale Fatebenefratelli ed è stato trasferito all'ospedale all'ospedale Humanitas di Rozzano, nell'hinterland milanese. Il nuovo ricovero è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, 21 luglio, poco prima delle 14, con arrivo da un ingresso sul retro.

Il rapper era giunto nella serata di lunedì 20 luglio in ambulanza al Pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano, la stessa struttura dove nel 2023 era stato ricoverato ed operato d'urgenza a causa di ulcere sanguinanti. È stato sottoposto ad accertamenti e controlli strumentali nel reparto di chirurgia del presidio milanese, prima che si che si decidesse il trasferimento nella struttura di Rozzano.

Come appreso da Fanpage.it, le condizioni del cantante non sarebbero gravi, almeno per quanto riguarda il suo ricovero al Fatebenefratelli, su cui si è tenuto il massimo riserbo. Rimane dunque ancora da chiarire il motivo di questo nuovo trasferimento di struttura e le attuali condizioni del cantante, di cui al momento ci sono ancora scarse informazioni.

Fedez era già stato ricoverato diverse volte in ospedale in passato. Nel 2022 era stato sottoposto all'asportazione di un tumore al pancreas, avvenuta all'ospedale San Raffaele. Nel 2023 invece era stato operato sempre al Fatebenefratelli per un'emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Nel 2024 era tornato di nuovo in ospedale per un'emorragia interna, come lui stesso aveva raccontato poi sui social ai suoi follower.

Solo alcuni giorni prima dell'ultimo ricovero al Fatebenefratelli di Milano, Fedez è diventato padre per la terza volta di Edoardo Lupo, avuto insieme alla nuova compagna Giulia Honeggar, e nato all'ospedale San Raffaele di Milano.