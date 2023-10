Resta infilzata da un paletto mentre lavora in giardino: anziana finisce in ospedale Una donna di 89 anni è rimasta infilzata da un paletto mentre lavorava nel suo giardino della sua casa di Brebbio, comune che si trova nella provincia di Varese.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, lunedì 2 ottobre 2023, una donna di 89 anni è rimasta infilzata da un paletto mentre svolgeva alcuni lavori in casa sua. L'episodio si è verificato a Brebbio, comune che si trova nella provincia di Varese. Fortunatamente la donna non vera in gravi condizioni.

La notizia è stata diffusa dal giornale locale VareseNews. Sembrerebbe che l'89enne fosse impegnata in alcune faccende domestiche in giardino. Avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe così caduta. Purtroppo è rimasta infilzata da un paletto: questo, infatti, le avrebbe perforato un polpaccio. La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi.

La centrale operativa dell'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari sono arrivati con un'ambulanza e un elicottero che è decollato da Como. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento territoriale.

Leggi anche Bambino di 7 anni investito sulle strisce pedonali mentre va a scuola, ricoverato in ospedale

I medici hanno fornito le prime cure sul posto: una volta compreso che le condizioni della donna non erano poi così gravi, hanno deciso di trasferirla al pronto soccorso dell'ospedale di Varese in codice verde.